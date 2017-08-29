Avrupa Rohingya Konseyi: Arakan'da 3 günde 3 bin Müslüman öldü!

Avrupa Rohingya Konseyi Sözcüsü Schug, Myanmar'ın Arakan eyaletinde son 3 günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda "2 ila 3 bin arası Müslüman'ın katledildiğini" öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM nezdinde harekete geçeceğini söyledi.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlara yönelik devlet güçleri ve aşırılıkçı Budistlerin saldırıları son birkaç gündür arttı. Şiddetten kaçan binlerce Müslüman, komşu Bangladeş sınırına dayandı. Myanmar’ın Nobel’li lideri Aung San Suu Kyi ise Müslüman azınlığı suçladı.

Hürriyet'te yer alan ahbere göre Birleşmiş Milletler’in “dünyanın en çok eziyet gören etnik gruplarından biri” diye tanımladığı Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlar, cuma gününden bu yana Myanmar ordusu ve Budist çetelerin ağır saldırılarına ve "katliamlarına" uğramaya başladı. Son saldırı dalgası, Myanmar hükümetinin, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu adlı İslamcı grubun karakollara ve askeri tesislere yönelik eylemlerini gerekçe göstermesiyle başladı. Cuma günü bu grubun, Myanmar-Bangladeş sınırındaki bir askeri üsse düzenlediği saldırının ardından çatışmalar arttı. 30 polis karakolunun da saldırıya uğradığı haberleri geldi. Militanların sopa, bıçak ve el yapımı bombalar kullandığı ifade edildi. Myanmarlı yetkililer, çatışmalarda can kaybının 100’ü geçtiğini, 80 militanının ve 12 güvenlik gücünün öldüğünü bildirdi. Geri kalan can kaybının sivil olduğu düşünülüyor.

Avrupa Rohingya Konseyi: 3 bin müslüman öldü

Ancak Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, haber almanın zor olduğu ülkede Myanmar ordusunun 2 bin ila 3 bin Arakanlı Müslüman’ın öldüğü bir katliam yaptığını öne sürdü. Myanmar yönetimi, çatışmalar üzerine Müslüman olmayan sivil halkı Arakan’daki çatışma yerlerinden tahliye etmeye başlamıştı. Myanmar hükümeti, Müslüman azınlık için bir tahliye planı uygulamıyor. Müslümanlar, hükûmet güçlerinin ve Budist çetelerin saldırıları nedeniyle evlerini terk edip Bangladeş’e doğru yola düştü.

"Teröristler etnik azınlığın köylerini yakıyor"

BM Mülteciler Yüksek Temsilciliği, 3 bin kişinin Myanmar’dan Bangladeş’e geçtiğini aktardı. Ancak önceki gün Bangladeş sınır muhafızları, sığınmacıları geri çevirmeye başladı. Myanmar’ın Nobel Barış ödüllü lideri Aung San Suu Kyi Müslüman grupları suçladı. Suu Kyi, “Teröristler, cephe hattında çocukları kullanarak güvenlik güçleriyle savaşıyor, etnik azınlığın köylerini yakıyor. Aşırılıkçı teröristlerle ilgisi olmayan sivillerin endişe etmesine gerek yok” dedi.

Erdoğan: Dünya kör ve sağır

Arakan’da yaşanan vahşete dünyadan tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün katıldığı canlı yayında, “Maalesef dünya Myanmar’a, diyebilirim ki kör ve sağır. Bu son Bangladeş olayı ise çok daha acınası bir olay. Tabii bu konuyla ilgili biz bunu ağır, şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yine onun takibini de ilgili uluslararası kurumlar vasıtasıyla başta BM olmak üzere dile getireceğiz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Müslümanlara yönelik saldırıları sert bir dille kınadı. Açıklamada, Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgede bir an önce barışın sağlanması çağrısı yapıldı.

Bilgi notu

Myanmar askeri cuntayla yönetilirken 1982’de çıkarılan bir yasayla Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık verilmesi için atalarının 1823’den önce bu ülkede yaşadığını ispatlamaları şartı getirildi. Bu nedenle nesillerdir Arakan’da yaşayan Müslümanlara vatandaşlık verilmiyor. 53 milyon nüfuslu ülkede yaşayan 1.1 milyon Müslüman’ın birçok hakkı kısıtlanmış durumda. 2012’deki şiddet olaylarından sonra 120 bin Arakanlı Bangladeş ve diğer bölge ülkelerine sığındı. Bangladeş’teki Arakanlı göçmen sayısı 400 bin.