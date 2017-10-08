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Spor

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA)- LETONYA'da  bugün sona erecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nda organizasyona ait helikopter, piste düştü

08 Ekim 2017 19:00

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA)- LETONYA\'da  bugün sona erecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nda organizasyona ait helikopter, piste düştü. Olumsuz hava koşullarında düştüğü değerlendirilen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından organize edilen değişik yerlerde yapılan 4\'ü toprak 4\'ü asfalt olmak üzere 8 yarışlara Letonya\'da devam edildi. Letonya\'daki yarışın bugünkü bölümünde yine büyük çekişme oldu. Türk ekibinin şampiyonada iddialı olduğu yarışlar devam ederken, 11\'inci etapta beklenmedik bir kaza meydana geldi. Pist üzerinde uçuş yapan sivil helikopter, seyircilerin şaşkın bakışları arasında düşerek yan yattı. Şiddetli rüzgar başta olmak üzere olumsuz hava koşullarında kaynaklandığı kazada kırıma uğrayan helikopterde bulunan 3 kişiden 1’i yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi yaralandı. Yarış durdurulurken  pistin yakınında bulunan ambulanslar, yaralıları alarak hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır, bilincinin kapalı olduğu açıklandı.
Enkazın kaldırılması ardından 11\'inci etabı iptal edilen yarışlara bir süre sonra devam edildi.
Yarış için şampiyonada bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine, kazanın kendileri için bir sorun oluşturmadığını söyledi. Bostancı, çok zor koşullarda devam eden yarışta 11\'inci etap sırasında organizasyon helikopterinin düştüğünü bildirdi.

 

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