Avrupa Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü

Mustafa AKIN/İSTANBUL, (DHA)- LETONYA\'da bugün sona erecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nda helikopter kazası meydana geldi. Yarışın son gününde organizasyona ait havadan görüntü çeken ekibin de içinde bulunduğu helikopter, piste düştü. Henüz düşüş nedeni belli olmayan kaza üzerine ambulanslar gönderilerek müdahalede bulunuldu.

Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Yarış için şampiyonada bulunan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirine, kazanın kendileri için bir sorun oluşturmadığını söyledi. Bostancı, çok zor koşullarda devam eden yarışta 11\'inci etap sırasında organizasyon helikopterinin düştüğünü belirtirken, \"Ambulans ve itfaye ekipleri kaza yerine sevk edildi ve müdahalede bulundu. Helikopter kazası nedeniyle etap turu da durduruldu. Olay çok taze. Ölen, yaralan var mı kaç kişidir, bilgi alamıyoruz. Bizi etkileyen bir durum yok. Yarışın bitmesine 3-4 etap var. Yarış sarkmaz ama bu etabın iptal olması bizim aleyhimize tezahur etti. Yani şampiyonluktan 2\'nciliğe düşebiliriz, öyle bir ihtimal var\" diye konuştu.