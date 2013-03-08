Avrupa pornoyu yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), AB üyesi ülkelerin medya, internet ve reklam sektöründe seks ve pornoyu yasaklamaya davet eden bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından "cinsiyete bağlı klişelerin ortadan kaldırılması" konusunda hazırlanan rapor ve beraberindeki karar tasarısı, parlamentonun 11 Mart Pazartesi günü Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumunda tartışılacak.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Hollandalı parlamenter Kartika Tamara Liotard tarafından hazırlanan tasarıda, medya, iletişim ve reklam sektörlerinde cinsiyete bağlı ayrımcılık yaşandığı ve ürünlerin pazarlanması için kadınların "cinsel özne" olarak kullanıldığı görüşüne yer veriliyor.

Televizyon programları, video oyunları ve video kliplerinde kadınların "seksi pozlar ve tahrik edici giysilerle ticari amaçlar için kullanıldığı" not ediliyor.

Pornografinin ise "her geçen gün daha da kabul gören ve çoğu zaman ülküleşen kültürel unsur" haline geldiği hatırlatılıyor.

Tasarıda, bu gözlemlerden yola çıkılarak, Avrupa Birliği devletlerinin, Avrupa Parlamentosu'nun 1997 yılında oyladığı bir kararı temel alıp, medyada her türlü pornografiyi yasaklamaları talep ediliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden, medya ve reklam sektörlerinde pornoyu denetleyecek özel mekanizmalar oluşturmaları ve özellikle küçük kızları cinsel malzeme olarak kullanan şirketlere cezai yaptırım uygulamaları isteniyor.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen tasarı, internet ortamında mutlak özgürlük için mücadele veren Korsan Partisi tarafından eleştiriliyor.