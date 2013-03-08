T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa pornoyu yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu tarafından 'cinsiyete bağlı klişelerin ortadan kaldırılması' konusunda hazırlanan rapor tartışılacak

08 Mart 2013 17:13

Avrupa Parlamentosu (AP), AB üyesi ülkelerin medya, internet ve reklam sektöründe seks ve pornoyu yasaklamaya davet eden bir karar tasarısı oylamaya hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından "cinsiyete bağlı klişelerin ortadan kaldırılması" konusunda hazırlanan rapor ve beraberindeki karar tasarısı, parlamentonun 11 Mart Pazartesi günü Strasbourg'da düzenlenecek genel kurul oturumunda tartışılacak.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Hollandalı parlamenter Kartika Tamara Liotard tarafından hazırlanan tasarıda, medya, iletişim ve reklam sektörlerinde cinsiyete bağlı ayrımcılık yaşandığı ve ürünlerin pazarlanması için kadınların "cinsel özne" olarak kullanıldığı görüşüne yer veriliyor.

Televizyon programları, video oyunları ve video kliplerinde kadınların "seksi pozlar ve tahrik edici giysilerle ticari amaçlar için kullanıldığı" not ediliyor.

Pornografinin ise "her geçen gün daha da kabul gören ve çoğu zaman ülküleşen kültürel unsur" haline geldiği hatırlatılıyor.

Tasarıda, bu gözlemlerden yola çıkılarak, Avrupa Birliği devletlerinin, Avrupa Parlamentosu'nun 1997 yılında oyladığı bir kararı temel alıp, medyada her türlü pornografiyi yasaklamaları talep ediliyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden, medya ve reklam sektörlerinde pornoyu denetleyecek özel mekanizmalar oluşturmaları ve özellikle küçük kızları cinsel malzeme olarak kullanan şirketlere cezai yaptırım uygulamaları isteniyor.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda ezici çoğunlukla kabul edilen tasarı, internet ortamında mutlak özgürlük için mücadele veren Korsan Partisi tarafından eleştiriliyor.

 

ETİKETLER

avrupaparlamentosekspornomeclisyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24