Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Avrupa hisse senedi piyasaları, artışla tamamlanan Çarşamba gününün ardından, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Birleşik Krallık’ta yatırımcılar, Başkabakan Theresa May’in parlamentoda oylanacak olan Brexit anlaşması konusunda, anlaşmanın reddedilmesi durumunda yedek bir plan olmadığı için endişeliler.

ABD yatırımcıları da, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısı sonrasında oluşan iyimser hava, Çin’in yapısal konularda, ABD’yi memnun etmek için, ne kadar taviz vereceği endişeleri ile azalmaya başladı.

Gelişmelerin etkisiyle açılış öncesi işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:

- DAX yüzde 0.59,

- CAC yüzde 0.51,

- FTSE yüzde 0.33 düştü.

