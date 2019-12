Avrupa pazarı aylık bazda yüzde 35 küçüldü

Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar, Avrupa pazarının şu anda aylık bazda yüzde 35 küçüldüğünü, bunun Türk otomotiv sektörünün de aynı oranda küçüleceği anlamına geldiğini belirterek, "1 milyon 300 binlik bir pazardan 800 binlik bir pazara doğru gideceğiz. O da 400-450 binlik bir üretim kaybı demektir. Bu üretim kaybı da 50-60 bin insana, istihdama tekabül eder. 2 yıl geri gideceğiz" dedi.



İlkbahar, küresel krizle birlikte, üretiminin yüzde 80'inden fazlasını ihraç eden Türk otomotiv sektörünün de sıkıntı içine girdiğini belirtti.



Türkiye'nin, 1994 ve 2001 yıllarında büyük ekonomik krizler yaşadığını, ancak bu krizlerin "Dünya krizi" olmadığını anlatan İlkbahar, o krizlerin ardından bile sektördeki toparlanmanın ve kriz öncesindeki rakamların yakalanmasının 3 sene sürdüğünü vurguladı.



"İhracat ve istihdam kaybı sürecek"



İlkbahar, bugün otomotiv sektörünü de derinden etkileyen krizin ise öncekilerden çok farklı ve bir "Dünya krizi" olduğunu ifade ederek, "O zamanlar Türkiye'de 200-300 binlik üretim yapıyorduk, şimdi 1 milyon 300 bine çıkmışız. Ürettiğimizin yüzde 80'ini dünya için üretiyoruz. Dolayısıyla biz de dünyanın iyileşmesiyle iyileşeceğiz. Detroit ile ilgimiz yok bizim. Biz genellikle Avrupa pazarına satıyoruz, üretimimizin sadece yüzde 20'sini iç piyasaya satıyoruz" dedi.



"Otomotivi ayakta tutacak olan yine dış pazar ve özellikle Avrupa pazarıdır. Avrupa pazarı da şu anda aylık bazda yüzde 35 küçülmüş durumda. Bu, biz de yüzde 35 seviyesinde küçüleceğiz demektir" İlkbahar, "Yani, 1 milyon 300 binlik bir pazardan 800 binlik bir pazara doğru gideceğiz. O da 400-450 binlik bir üretim kaybı demektir. Bu üretim kaybı da 50-60 bin insana, istihdama tekabül eder. 2 yıl geri gideceğiz, bu kayıp sektörün tümünden olacak. Karabük'ten İskenderun'a, Edirne'den Gaziantep'e kadar tüm sektörde yaşanacak ve hepsi pompalanıp Bursa'ya, Gölcük'e, Adapazarı'ndaki fabrikalara geliyor. Bu besleme tüm kanal içinde, bu mertebedeki bir istihdamı negatif etkileyecek" şeklind konuştu.



İlk çeyreğe dikkat



Yeni yılın ilk çeyreğinin önemli olduğunu, ihracat ve istihdamdaki erime açısından bu dönemdeki verilere dikkat edilmesi gerektiğine değinen İlkbahar, "Tabi istihdam kaybı devam edecek. İlk çeyreğin sonunda o dediğim sayıya ulaşılır. Eğer ki bizim 400 binlik üretim kaybımız olursa, bunun karşılığı 50-60 binlik üretim kaybı olabilir. Ama nereden, bütün Türkiye'den, her yerden. Servisinden, ana sanayisinden satışından, çelik endüstrisinden, kumaş ve elektronik endüstrisinden her şeyden, çünkü otomotiv her şeyle bağlantılı. İçinde kumaşı, plastiği, kablosu, çeliği, dökümü, elektroniği var, her şeyi var..." diye konuştu.



"Üçüncü çeyrekte toparlanma başlar"



İlkbahar, Türk otomotiv sektörünün ihracatının, 2000 yılında 30 binler civarında olduğunu, bu tarihten itibaren her sene yüzde 40-50'ler civarında artarak büyüdüğünü dile getirerek, "Şimdi olacak olan şu; 2006'ya, 2 sene evveline geri döneceğiz. O zaman da yaşıyorduk" dedi.



Otomotiv sektöründeki toparlanma ve 2009 yılı tahminlerine ilişkin çeşitli değerlendirmeler bulunduğuna da değinen İlkbahar, "Ama ben diyorum ki; dünya burada duramaz, toparlayacak. Benim kanaatim, birçokları 'Gelecek senenin ilk yarısında toparlanır' diyor. Bence belki 3. çeyrekte, Eylül'den sonra toparlanmaya başlar. Toparlanma derken de, bu düşmenin minimuma gelip, artık yavaş yavaş yükselmeye başlayacağı noktadır. Ama iyileşme, 2 sene alabilir. Yani 2007'ye gelmek ve yahut da bundan önceki haziran ayına gelmek 2 sene alabilir. Hatta biraz daha fazla olabilir" şeklinde konuştu.



Ticari araçlar Türkiye'nin şansı



İlkbahar, Türkiye'nin ürettiği araçların önemli bir bölümünün ticari araç olduğuna dikkat çekerek, bunun bir şans olduğunu söyledi.



Ticari araç pazarının, daha erken toparlanacağını düşündüğünü vurgulayan İlkbahar, "Ticari vasıtalar mutlaka günün birinde geri gelir, hayat devam ediyorsa gelir. O bakımdan şanslıyız. Ford Otosan ve TOFAŞ'ın üretimi tamamen ticari araç. OYAK Renault ve Toyota'nın üretimi otomobil üzerine, ama ağırlıklı ticari vasıtalar üretiyoruz" dedi.