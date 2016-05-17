Avrupa Parlamentosu’ndan TBMM’ye: Dokunulmazlıkları kaldırmayın!

Avrupa Parlamentosu üyesi 67 milletvekili Meclis’e, “HDP'lileri hedefleyen dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili tasarıya” destek verilmemesi çağrısında bulundu.

Bugün yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştıracak bu önergeyi desteklememek üzere acil olarak çağrıda bulunuyoruz” dendi.

Açıklama şöyle:

“Biz, aşağıda imzası bulunan Avrupa Parlamentosu üyeleri, 550 milletvekilinden 129’unun dokunulmazlığını kaldıracak olan Anayasa değişiklik önergesinden son derece kaygılıyız. Kamuoyunda hükümet temsilcileri tarafından sunulduğu biçimiyle, bu değişiklik önergesi açıkça 59 milletvekilinden 49’unun etkileneceği Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) hedefliyor.

Muhalefet, demokrasilerin vazgeçilmez bir parçası ve Avrupa Birliği’nin temel bir değeridir. Demokratik yollarla seçilmiş milletvekillerini susturmak parlamentonun engellenmesidir ve demokratik ilkelere aykırıdır.

Demokratik yollarla seçilmiş milletvekillerini dışlamak Kürt sorununu ele almanın bir yöntemi değildir. Aksine eğer bu önerge geçerse, Türkiye’nin Kürt bölgesinde (Güneydoğu) zaten yoğun olan çatışma daha da alevlenecektir.”

67 üye imzaladı

Metinde imzası bulunan AP üyeleri şöyle:

Elmar Brok, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat) Almanya

Kati Piri, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Hollanda

Gabriele Zimmer, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya

Rebecca Harms, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Almanya

Marie-Christine Vergiat, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Fransa

Bodil Valero, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İsveç

Dimitrios Papadimoulis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan

Alyn Smith, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İskoçya

Ana Gomes, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Portekiz

Angel Kapchina, ECR, Avrupalı Muhafazakar ve Reformistler, Bulgaristan

Anne-Marie Mineer, GUE-NGL Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Hollanda

Barbara Spinelli, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İtalya

Bart Staes, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Belçika

Brando Benifei, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İtalya

Cornelia Ernst, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya

Costas Mavrides, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Kıbrıs

Csaba Sogor, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat), Romanya

Curzio Maltese, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İtalya

Davos Skrlec, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Hırvatistan

Demetris Papadakis, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Kıbrıs

Dennis de Jong, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Hollanda

Ernest Maragall, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İspanya

Ernest Urtasun, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İspanya

Eugen Freund, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya

Fabio De Masi, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya

Frank Engel, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat), Luxemburg

Javier Couso Permuy, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya

José Bové, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa

Josef Weidenholzer, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya

Josep-Maria Terricabras, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Katalonya

Josu Juaristi, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Bask Ülkesi

Jude Kirton-Darling, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İngiltere

Karima Delli, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa

Karoline Graswander-Hainz, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya

Kostadinka Kuneva, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan

Kostas Chrysogonos, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan

Liadh Ni Riada, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda

Lynn Boylan, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda

Malin Björk, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İsveç

Margrete Auken, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Danimarka

Marina Albiol Guzmán, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya

Marisa Matıas, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Portekiz

Martian Anderson, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda

Martina Michels, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya

Matt Carthy, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda

Max Andersson, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İsveç

Merja Kyllönen, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Finlandiya

Michel Reimon, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya

Michele Rivasi, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa

Monika Vana, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya

Neoklis Sylikiotis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Kıbrıs

Nessa Childers, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İrlanda

Nikolaos Chountis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan

Paloma Lopez Bermejo, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya

Pascal Durand, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa

Patrick Le Hyaric, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Fransa

Petras Austrevicius, ALDE, Liberal Demokrat Grup, Litvanya

Rina Ronja Kari, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Danimarka

Sabine Lösing, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya

Sergio Cofferati, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İtalya

Ska Keller, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Almanya

Soraya Post, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İsveç

Stelios Kouloglou, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan

Tania Gonzalez Penas, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya

Ulrike Lunacek, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya

Xabier Benıto Zıluaga, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya

Yannick Jadot, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa.