Avrupa Parlamentosu’ndan TBMM’ye: Dokunulmazlıkları kaldırmayın!

Avrupa Parlamentosu üyesi 67 milletvekili Meclis’e, “HDP'lileri hedefleyen dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili tasarıya” destek verilmemesi çağrısında bulundu.
Bugün yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştıracak bu önergeyi desteklememek üzere acil olarak çağrıda bulunuyoruz” dendi.
Açıklama şöyle:
“Biz, aşağıda imzası bulunan Avrupa Parlamentosu üyeleri, 550 milletvekilinden 129’unun dokunulmazlığını kaldıracak olan Anayasa değişiklik önergesinden son derece kaygılıyız. Kamuoyunda hükümet temsilcileri tarafından sunulduğu biçimiyle, bu değişiklik önergesi açıkça 59 milletvekilinden 49’unun etkileneceği Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) hedefliyor.
Muhalefet, demokrasilerin vazgeçilmez bir parçası ve Avrupa Birliği’nin temel bir değeridir. Demokratik yollarla seçilmiş milletvekillerini susturmak parlamentonun engellenmesidir ve demokratik ilkelere aykırıdır.
Demokratik yollarla seçilmiş milletvekillerini dışlamak Kürt sorununu ele almanın bir yöntemi değildir. Aksine eğer bu önerge geçerse, Türkiye’nin Kürt bölgesinde (Güneydoğu) zaten yoğun olan çatışma daha da alevlenecektir.”
67 üye imzaladı
Metinde imzası bulunan AP üyeleri şöyle:
Elmar Brok, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat) Almanya
Kati Piri, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Hollanda
Gabriele Zimmer, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya
Rebecca Harms, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Almanya
Marie-Christine Vergiat, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Fransa
Bodil Valero, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İsveç
Dimitrios Papadimoulis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan
Alyn Smith, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İskoçya
Ana Gomes, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Portekiz
Angel Kapchina, ECR, Avrupalı Muhafazakar ve Reformistler, Bulgaristan
Anne-Marie Mineer, GUE-NGL Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Hollanda
Barbara Spinelli, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İtalya
Bart Staes, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Belçika
Brando Benifei, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İtalya
Cornelia Ernst, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya
Costas Mavrides, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Kıbrıs
Csaba Sogor, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat), Romanya
Curzio Maltese, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İtalya
Davos Skrlec, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Hırvatistan
Demetris Papadakis, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Kıbrıs
Dennis de Jong, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Hollanda
Ernest Maragall, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İspanya
Ernest Urtasun, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İspanya
Eugen Freund, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya
Fabio De Masi, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya
Frank Engel, EPP, Avrupa Halk Partisi, (Hristiyan Demokrat), Luxemburg
Javier Couso Permuy, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya
José Bové, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa
Josef Weidenholzer, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya
Josep-Maria Terricabras, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Katalonya
Josu Juaristi, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Bask Ülkesi
Jude Kirton-Darling, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İngiltere
Karima Delli, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa
Karoline Graswander-Hainz, S&D, Sosyal Demokrat Grup, Avusturya
Kostadinka Kuneva, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan
Kostas Chrysogonos, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan
Liadh Ni Riada, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda
Lynn Boylan, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda
Malin Björk, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İsveç
Margrete Auken, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Danimarka
Marina Albiol Guzmán, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya
Marisa Matıas, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Portekiz
Martian Anderson, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda
Martina Michels, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya
Matt Carthy, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İrlanda
Max Andersson, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, İsveç
Merja Kyllönen, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Finlandiya
Michel Reimon, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya
Michele Rivasi, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa
Monika Vana, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya
Neoklis Sylikiotis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Kıbrıs
Nessa Childers, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İrlanda
Nikolaos Chountis, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan
Paloma Lopez Bermejo, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya
Pascal Durand, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa
Patrick Le Hyaric, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Fransa
Petras Austrevicius, ALDE, Liberal Demokrat Grup, Litvanya
Rina Ronja Kari, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Danimarka
Sabine Lösing, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Almanya
Sergio Cofferati, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İtalya
Ska Keller, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Almanya
Soraya Post, S&D, Sosyal Demokrat Grup, İsveç
Stelios Kouloglou, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, Yunanistan
Tania Gonzalez Penas, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya
Ulrike Lunacek, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Avusturya
Xabier Benıto Zıluaga, GUE-NGL, Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu, İspanya
Yannick Jadot, Greens/EFA, Yeşiller / Avrupa Özgür İttifakı, Fransa.