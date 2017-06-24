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Dünya

Avrupa Parlamentosu’ndan Şahin Alpay’a dayanışma mektubu

Şahin Alpay, 11 aydır tutuklu...

24 Haziran 2017 00:01

Avrupa Parlamentosu'nda bir grup parlamenter, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün düzenlediği bir kampanya çerçevesinde, 328 gündür Silivri Hapishanesi’nde tutulan gazeteci Şahin Alpay için mektup yazdı.

bianet'te yer alan habere göre, Muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu başkanı Manfred Weber, Alpay için kaleme aldığı mektupta, “Avrupa Birliği’nin bir komşu ülkesinin gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi olması düşüncesini kabul edemeyiz. Size yazmamın nedeni, hapishanede olduğunuz fikre hiçbir zaman alışmayacağımızı size bildirmektir” dedi.

Dava 18 Eylül’de

Aralarında kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç’ın da bulunduğu 30 kişinin “darbeye iştirak”tan suçlandığı dava 18 Eylül’de görülmeye başlanacak.

Dört AP grubundan daha mektup

Yine RSF kampanyası çerçevesinde, daha önce de, Avrupa Parlamentosu’ndan Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D), Avrupa Yeşiller Özgür İttifakı (Greens-EFA), Avrupa Sol-Nordik Yeşiller Sol (GUE-NGL) ile Avrupa Liberaller ve Demokratlar Grubu (ALDE), aylardır Silivri Hapishanesi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Kadri Gürsel, Nazlı Ilıcak, Musa Kart ve Ahmet Şık’a mektup kaleme almışlardı.

Onlarca gazetecinin özgürlüklerini istemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğu Türkiye, RSF’nin son Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nda 180 ülke içerisinde 155. sırada gösterildi.

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