Avrupa Parlamentosu'ndan referandum kararı

Avrupa Parlamentosu'nun Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan, referandum için herhangi bir gözlemci heyetinin gönderilmeyeceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, AP’nin kararı bununla sınırlı kalmadı ve ‘herhangi bir AP üyesi parlamenter tarafından referandum hakkında yapılacak açıklamaların da hiçbir şekilde AP’nin görüşünü temsil etmeyeceği’ bildirildi.

AP’nin özellikle süreç ve sonuç hakkında yorum yapmama kararı alması, örneğine çok rastlanan bir uygulama değil. Açıklamada, referandum için AGİT’in göndereceği heyete tam güven duyulduğu belirtildi.