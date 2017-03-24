T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan referandum kararı

AP, önceki seçimlerde Türkiye'ye gözlemci heyeti gönderiyordu

24 Mart 2017 11:34

Avrupa Parlamentosu'nun Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan, referandum için herhangi bir gözlemci heyetinin gönderilmeyeceğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, AP’nin kararı bununla sınırlı kalmadı ve ‘herhangi bir AP üyesi parlamenter tarafından referandum hakkında yapılacak açıklamaların da hiçbir şekilde AP’nin görüşünü temsil etmeyeceği’ bildirildi.

AP’nin özellikle süreç ve sonuç hakkında yorum yapmama kararı alması, örneğine çok rastlanan bir uygulama değil. Açıklamada, referandum için AGİT’in göndereceği heyete tam güven duyulduğu belirtildi.

ETİKETLER

Avrupa Parlamentosureferandum kararıAPgözlemciTürkiye kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24