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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan İsrail'e sert karar

Avrupa Parlamentosu, İsrail'in, toplu cezalandırma politikasıyla uluslararası insan haklarını ihlal ettiği yönünde karar aldı

15 Ocak 2009 02:00

Avrupa Parlamentosu'nda bugün kabul edilen kararda, İsrail'e sert eleştiriler yöneltilirken, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "toplu cezalandırma" politikasıyla
"uluslararası insani hakları" ihlal ettiği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından ortak hazırlanan ve oybirliğiyle kabul edilen kararda, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı ambargonun, toplu cezalandırma olduğu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu" vurgulandı.

Kararda, İsrail'in uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi istendi.

Derhal ve sürekli bir ateşkes çağrısı yapılan kararda, bölgede ateşkesin ve güvenliğin sağlanması için yetki alanı açıkça belirlenmiş çokuluslu bir gücün oluşturulması talep edildi.
Kararda, AB'nin bu krizde birliktelik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı üyelerin taleplerine rağmen kararda AB-İsrail ilişkilerine atıfta bulunulmadı.

AB üyesi bazı parlamenterler, kararda, saldırılar yüzünden İsrail ve AB arasındaki ortaklık müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti. Gazze'de sivil halkın karşılaştığı acılardan Avrupa Parlamentosu'nun "şoka" uğradığı ifade edilen kararda, özellikle BM ve sivil halka yönelik saldırılar kınandı.

Kararda ayrıca, İsrail'den insani yardımları halka ulaşmasını garanti etmesi istendi.

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