Avrupa Parlamentosu'ndan İsrail'e kınama

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Bağış: AB'nin kınama kararı sağduyulu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi gruplarca ortaklaşa hazırlanan, Gazze'deki insani durum ve İsrail'in son saldırısına ilişkin karar tasarısı, 56 aleyhte ve 56 çekimser oya karşı 470 oyla kabul edildi.Genel kurulda dün (16 Haziran 2010) tartışılan ve bugün (17 Haziran 2010) kabul edilen kararda, İsrail'in saldırısı ''uluslararası hukuk ihlali'' olarak değerlendirildi.Saldırıyla ilgili ''uluslararası tarafsız bir soruşturmanın'' açılması istenen kararda, AB ülkelerinin bu konuda gerekli katkıyı vermeleri çağrısı yapıldı.Kararda, İsrail'den, insani faciaya ve bölgenin radikalleşmesine yol açan Gazze ablukasını derhal kaldırması ve AB ülkelerinin de Gazze'ye giden kapıların sürekli açık tutulması için gerekli girişimlerde bulunması istendi.Filistin'e yönelik mali ve ekonomik yardımın artırılması gerekliliğine işaret edilen kararda, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başlaması ve AB'nin bu konuda da gerekli desteği vermesi tavsiye edildi.Son gelişmelerin Türkiye-İsrail ilişkilerine ciddi zarar verdiği ifade edilen kararda, ''AP, Türkiye hükümetinin Filistin halkının üzerindeki yükün hafifletilmesi ve Orta Doğu barış sürecine katkı için diplomatik ve siyasi çaba göstermesini teşvik eder'' ifadesi kullanıldı.Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu'nun İsrail'le ilgili kararı üzerine yaptığı yazılı açıklamada, kararda bu saldırının "uluslararası hukukun çiğnenmesi" olarak yer alması ve olayların araştırılması için "acil ve tarafsız bir uluslararası komisyonun" kurulması yönündeki önerinin "son derece önemli" olduğuna işaret etti.Egemen Bağış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Şimdi, Avrupa Birliği'nin tarihi misyonuna yakışır bir şekilde bu kararın gereğini yerine getirmesini ve uluslararası toplumu da bu karar doğrultusunda harekete geçirerek bağımsız ve tarafsız bir uluslararası komisyonun kurulması için sesini daha da yükseltmesini bekliyoruz. Avrupa Birliği, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için tarihi bir rol üstlenebilecek ve Gazze'deki ablukanın kaldırılarak oradaki yaşam koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak imkan ve donanımlara sahiptir."AB'nin Gazze'ye yardım konvoyuna yapılan saldırıyı araştırmak için kendi komisyonunu oluşturmasının da "güzel bir samimiyet örneği" olacağını kaydeden Bağış, "Avrupa Birliği'nin temsil ettiği değerlerin bütün dünyanın barışçıl bir şekilde bir arada yaşama arzusunun en somut, en gerçekçi çerçevesi olduğunu" belirtti.Bağış, "bu değerlerin daha geniş bir planda benimsenmesi için Avrupa Birliği'nin özellikle İsrail-Filistin meselesinde kendi mekanizmalarını ortaya koyması ve sorunun çözümünde Avrupalı bir yaklaşımın benimsenmesi için çaba göstermesi" gereğine işaret etti.