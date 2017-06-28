Avrupa Parlamentosu'ndan Erdoğan ve Yıldırım'a mektup

Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen beş partinin grup başkanları Türkiye'ye çağrıda bulunarak, basın özgürlüğünün sağlanmasını talep etti.

Beş partinin grup başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a hitaben ortak bir mektup yazdı. Çarşamba günü yayınlanan mektupta, "gazetecilerin serbestçe ve korkmadan haber yazabilmeleri” gerektiği ifade edildi.

Mektupta ayrıca Türkiye'nin onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca, düşünce ve basın özgürlüğünü garanti altına almakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi beş siyasetçinin imzaladığı mektupta, İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in de serbest bırakılması talep edildi. Mektupta, "Bir gazeteci işini yaptığı için haksız yere terörizmle suçlanarak, hapsedilemez” denildi.

Darbe girişimi sonrasındaki tepkiye eleştiri

Ayrıca yaklaşık 200 medya kuruluşunun kapatılması, ruhsatlarının iptal edilmesi ve 200'den fazla gazetecinin tutuklanmasıyla Türkiye'nin "Avrupa'dan uzaklaşma tehlikesiyle” karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin sadece "Avrupa'nın ortaklığı ile güçlü bir ülke” olacağına vurgu yapıldı.

Mektupta, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından gösterilen tepkiden duyulan kaygı da dile getirildi.

Her demokrasinin "temellerini sarsacak bir saldırı karşısında kendini savunma hakkı ve yükümlülüğü” olmasına rağmen, gösterilen tepkide hukuk devleti ilkelerine saygı gösterilmesi ve tepkinin "orantılı” olması gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'a hitaben yazılan mektup, Avrupa Halk Partisi'nden Manfred Weber, Avrupa Sosyalistler Partisi'nden Gianni Pitella, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı'ndan Syed Kamall, Liberal ve Demokrat İttifak'tan Guy Verhofstadt ile Serbest İttifak/Yeşiller'den Ska Keller ve Philipppe Lamberts tarafından imzalandı.

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AFP/KNA, JD/GA