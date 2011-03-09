Avrupa Parlamentosu’ndan demokrasi dersleri!

T24 - Avrupa Parlamentosu (AP) bugün oylanacak olan Türkiye karar taslağında Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde atması gereken adımları madde madde sıraladı.



Parlamento, en çarpıcı uyarılarını basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kadın-erkek eşitliği, yargı ve gösteri özgürlüğü alanlarında yaptı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Taslağın Kopenhag kriterleri başlığı altında yer alan ilk maddesi “İnternet de dahil olmak üzere basın özgürlüğü alanındaki kötüleşme, Türk basınındaki sansür eylemleri ve giderek artan otosansür karşısında kaygı duymaktadır.Türk hükümetini basın özgürlüğü prensiplerine bağlı kalmaya çağırmaktadır” oldu. AP, AİHM’nin 14 Eylül 2010’da Dink davasına rağmen “Dink’in gerçek katilleri ortaya çıkmasın diye devlet içindeki unsurların yarattığı yapay engellerden duyduğu endişeyi” de rapora yansıttı.



AP karar taslağında ayrıca demokratik bir toplum için “bağımsız basının” önemi vurgulanırken “yargının basın özgürlüğünü koruma ve güçlendirme rolü oynaması” gerektiğine de dikkat çekildi. Özgür tartışma ortamının garanti altına alındığı yeni bir basın kanunu çıkarılmasının gerekliliği hatırlatıldı. Taslakta hükümetle muhalefetin kilit reformlarda işbirliğine gitmemelerinden kaygı duyulduğu da belirtildi. AP hükümet ve muhalefeti devlet kurumlarında “siyasi çoğulculuğu güçlendirmek” adına, devletin ve toplumun modernleşmesi ve demokratikleşmesi için birlikte çalışmaya çağırdı.









