Avrupa Parlamentosu'ndan 14 Aralık'a dikkat çeken basın özgürlüğü eleştirisi yolda

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik eleştirilerin bulunduğu bir karar tasarısı hazırladı. Tasarı, 15 Ocak Perşembe günü oylanacak ve o tarihte Başbakan Ahmet Davutoğlu da Brüksel'de olacak.

Tasarıda, basın ve ifade özgürlügüne yönelik eleştiriler bulunuldu. Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonuna dikkat çekilen karar tasarısında, Türkiye'nin hukuk devletine ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği vurgulandı. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da, '14 Aralık'ta gözaltına alınanlar arasındaydı.

NTV'de yer alan habere göre, özgür ve çoğulcu bir basının, demokrasinin temel taşı olduğuna vurgu yapılan tasarıda, masumiyet karinesine önem verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

Avrupa Parlamentosu tasarıda, Türk hükümetinin protestolara ve eleştiri yönelten medya kuruluşlarına karşı tahammülsüzlüğünden duyulan endişeyi dile getirdi.

Türkiye'ye, ifade özgürlüğünü pekiştirecek reformlarda bulunması yönünde de acil çağrıda bulunuldu.

Karar, 15 Ocak Perşembe günü değişiklik önergeleriyle birlikte oylanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu da, aynı gün Brüksel'de resmi temaslarda bulunacak. Diplomatik kaynaklardan, tasarının, Davutoğlu’nun ziyareti öncesinde gündeme gelmesinin dikkat çekici olduğu açıklaması geldi.