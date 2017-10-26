Avrupa Parlamentosu'ndaki vekiller: Gazetecileri özgür bırakın

Avrupa Parlamentosu’nda farklı gruplardan beş milletvekili ortak bir açıklama yayımlayarak Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın fotoğrafını taşıyan Yeşiller Partisi'nin Avrupa Özgür İttifakı’ndan Alman parlamenter Rebecca Harms “Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor ve Türkiye’nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz” dedi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda basın toplantısı düzenleyen 5 parlamenter, cezaevindeki 5 gazetecinin fotoğrafını taşıyarak onların öyküsü üzerinden Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın fotoğrafını taşıyan Avrupa Halk Partisi’nden Çek parlamenter Michaela Sojdrová da “Bu beş vaka, birçoklarından sadece birkaçı. Bugün gazetecilerin, ailelerinin ve arkadaşlarının acılarının sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. Tutuklu Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın fotoğrafını taşıyan Yeşiller/ Avrupa Özgür İttifakı’ndan Alman parlamenter Rebecca Harms “Derhal serbest bırakılmalarını destekliyor ve Türkiye’nin geleceği için yaptıkları önemli işi sürdürebileceklerini umuyoruz” dedi.

Destek görevimiz

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın fotoğrafını taşıyan Avrupa Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo Castaldo ise “Cezaevindeki gazetecilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel öykülerinin altını çizmek istiyoruz” dedi. Şahin Alpay’ın fotoğrafını taşıyan sosyal demokrat Sloven parlamenter Tanja Fajon ise “Gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin siyasi bir tartışma da olmaz. Türkiye’deki siyasi durum kötüleşirken, gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek vermek bir ödev olmayı sürdürüyor” diye konuştu. Gazeteci Abdullah Kılıç’ın fotoğrafını taşıyan Yeşiller/ Avrupa Özgür İttifakı’ndan İspanyol Jordi Sole Ferrando, “Türkiye’de ifade özgürlüğünü kullandığı için tutuklanan her bir birey için uluslararası dayanışma göstermek görevimiz” ifadelerini kullandı.