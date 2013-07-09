Avrupa Parlamentosu'nda 'Türkiye'ye mali yardımı keselim' çıkışı

Avrupa Parlamentosu'nda ağırlıklı olarak aşırı sağ ve daha çok Fransız ve Almanların yer aldığı Hıristiyan Demokrat Grup üyesi bir grup parlamenter, "AB'den yapılan mali yardımların, halka biber gazı olarak yansıdığı" gerekçesiyle Türkiye'ye mali yardımların kesilmesi için bir tasarı üzerinde çalışıyor.

Taksim'deki gösterilerde polisin 'orantısız güç' kullanıldığına değinilen tasarı, sonbaharda genel kurula sunulacak.

Karar taslağına şimdilik Hıristiyan Demokrat milletvekillerinden Renate Sommer, Rainer Wieland ve Fransız Jean-Paul Gauzes imza attı.

Türkiye'ye yapılacak olan mali yardımın kesilmesini talep eden aşırı sağcı parlamenterler arasında, Avusturyalı Franz Obermayr, Belçikalı Philip Claeys ve İngiliz Nick Griffin de bulunuyor.

Türkiye, AB'nin 2007-2013 bütçesinden 11.5 milyar euro olarak belirlediği mali yardımdan şimdiye kadar, 4.5 milyar euro civarında destek aldı.

AB Komisyonu sözcüsü Peter Stano, geçen hafta basın toplantısında bir gazetecinin Türkiye'ye yardımı kesecek misiniz sorusuna "Gündemimizde böyle bir konu yok" diye yanıt vermişti.