T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda 'Türkiye ile müzakereler dondurulsun' tasarısı

Karar olumlu çıkarsa Avrupa Parlamentosu müzakerelerin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa "müzakereler dondurulsun" mesajı içeren bir karar oylamış olacak

16 Kasım 2016 17:19

Avrupa Parlamentosu'nda sosyal demokratların hazırladığı  'Türkiye ile müzakereler dondurulsun' karar tasarısı yarınki başkanlık divanında karara bağlanacak.

NTV'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nda liberaller tarafından da desteklenen karar tasarısı bugün siyasi gruplar içinde tartışılacak. 

Konunun gelecek hafta Strasbourg'da yapılacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarında gündeme gelip gelmeyeceğine parlamentonun yarın toplanacak başkanlık divanı karar verecek.

Karar olumlu çıkarsa Avrupa Parlamentosu müzakerelerin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa "müzakereler dondurulsun" mesajı içeren bir karar oylamış olacak.

ETİKETLER

Avrupa ParlamentosuAvrupa Birliğimüzakereyasa tasarısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24