Avrupa Parlamentosu'nda 'Türkiye ile müzakereler dondurulsun' tasarısı

Avrupa Parlamentosu'nda sosyal demokratların hazırladığı 'Türkiye ile müzakereler dondurulsun' karar tasarısı yarınki başkanlık divanında karara bağlanacak.

NTV'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nda liberaller tarafından da desteklenen karar tasarısı bugün siyasi gruplar içinde tartışılacak.



Konunun gelecek hafta Strasbourg'da yapılacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantılarında gündeme gelip gelmeyeceğine parlamentonun yarın toplanacak başkanlık divanı karar verecek.



Karar olumlu çıkarsa Avrupa Parlamentosu müzakerelerin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa "müzakereler dondurulsun" mesajı içeren bir karar oylamış olacak.