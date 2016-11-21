Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye için kritik oturum

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Strasbourg'da bu hafta yapılacak genel kurul toplantısı, Türkiye'nin ile Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda büyük önem taşıyor.

Toplantıda, Türkiye ile sürdürülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulması kararının çıkması bekleniyor.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, AP'deki parlamenterlerin büyük bölümünün müzakerelerin askıya alınmasından yana olduğunu açıkladı.

Piri, Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) kapsamında HDP milletvekillerinin gözaltına alınması üzerine, AB üyelik müzakerelerinin derhal askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

AP Genel Kurulu, yarınki oturumunda Türkiye'deki son gelişmeleri ele alacak.

Perşembe günü oylama

Toplantı sonrası Perşembe günü, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin geçici olarak dondurulması önerisi de oylanacak.

AP'nin Türkiye ile müzakereleri tek başına askıya alma yetkisi yok. Parlamentonun kararı, AB liderleri için tavsiye niteliğinde.

AP'deki 8 ayrı grubun oylarıyla alınacak karar, Aralık ayında yapılacak AB liderler zirvesinde yol gösterici olacak. Bu konuda son sözü AB liderleri söyleyecek.

'Kesin' gözüyle bakılıyor...

Benelux ülkeleri basınında, Türkiye'nin, Alman, İtalyan, Avusturya ve İsveçli parlamentetlerden oluşan milletvekili heyetinin Edirne Cezaevi'ni ziyaretine izin vermemesi nedeniyle AP oturumunda Türkiye karşıtı kararın çıkmasını büyük ölçüde kesinleştireceği yorumları da yapılıyor.

Müzakereleri dondurma önerisinin sahibi AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'nin OHAL uygulaması ile demokratik hak ve özgürlükleri çiğneyerek, AB kapısını kendi eliyle kapattığını savundu.

Kati Piri, Strasbourg'daki AP Genel Kurulu öncesi mensubu olduğu Hollanda İşçi Partisi (PvdA) üyelerine yazdığı mektupta, Türkiye konusundaki gelişmeleri değerlendirdi.

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ile geçen hafta Ankara'ya yapacakları ziyaretin, Türk yetkililerin kendisi ile görüşmek istememesi nedeniyle iptal edildiğini belirten Piri, bunu "üzücü" olarak değerlendirdi.

AP'deki birçok üyenin aksine her zaman Türkiye diyalogdan yana olduğunu belirten Hollandalı parlamenter, buna rağmen neden üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını istediğini açıkladı.

Kati Piri'ye göre, geçen 3 yılda Türkiye'nin sürekli geriye gitti. Son haftalarda da, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL'in kötüye kullanıldığı iyice netleşti.

Piri, "Türk Parlamentosu'ndan 10 meslektaşımız alınıp demir parmaklıklar ardına kondu. Yüzlerce gazeteci susturuldu. Onlarca belediye başkanı görevden alındı. Onbinlerce vatandaş ya işten atıldı ya da tutuklandı" dedi.

AP Türkiye Raportörü, böyle bir ortamda AB üyelik müzakerelerini sürdürmenin mantıksız olduğunu ifade etti.

AB'nin değerlerinin merkezinde hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğünün yer aldığını anımsatan Piri'ye göre, bu değerlerin hepsi şu anda Türk hükümeti tarafından çiğneniyor.

"Türkiye, bu şekilde AB kapısını kendisi kapatıyor" diyen Hollandalı parlamenter, artık güçlü bir sinyal verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle de, "Türkiye ile daha iyi bir gelecek umuduyla" müzakerelerin geçici olarak askıya alınmasını önerdiğini kaydetti.

Bazı Türk dostlarının "Yarı yolda bırakıldık" duygusuna kapılacağını da söyleyen Piri, Ama Türkiye'deki gelişmeler başka seçenek bırakmıyor" dedi.

Bunun Türkiye ile siyasi ilişkilerin kesileceği anlamına gelmediğine işaret eden Piri'ye göre, tam da bu noktada diyalog önemli. Muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin seslerinin duyulması gerekiyor.

Bu nedenle Türkiye seyahatlerine devam edeceğinin altını çizen Kati Piri, hükümet yetkilileri ile de görüşmeyi umut ediyor.