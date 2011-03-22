Avrupa Parlamentosu’nda rüşvet skandalı

T24 - Avrupa Parlamentosu’nda (AP), kendisini “lobici” olarak tanıtan İngiliz gazeteciden rüşvet aldığı ortaya çıkan 3 AP milletvekilinden 2’si istifa etti.





AP’nin 3 milletvekili, raporlara sundukları değişiklik önergeleri karşılığında yılda 100 bin Euro para almakla suçlandılar. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Parlamentodaki skandalın ortaya çıkmasından ardından ilk istifasını veren milletvekili Avusturya’nın içişleri eski bakanlarından AP üyesi Ernst Strasser oldu. Skandala adı karışan AP Sosyalist grup üyesi, Slovenya’nın Dışişleri eski Bakanı Zoran Thaler ise önce lobici gibi kendisine yaklaşan Sunday Times muhabirinin gerçekte gazeteci olduğunu bildiğini ve nereye kadar gidebileceğini görmek istediğini söyledi, ancak gelen baskılar üzerine o da istifasını açıkladı.





Önlem alınacak



Bir dönem Romanya’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sosyalist Adrian Severin ise “gayrı meşru bir şey yapmadım” diyerek istifa etmeyi reddetti. AP sosyalist Grubun Başkanvekillerinden biri olan Adriane Severin’in görev alanları içinde Türkiye ile ilişkiler de bulunuyor. Severin özellikle CHP ile ilişkileri sağlayan milletvekili olarak biliniyor. AP yönetimi, skandalın ortaya çıkmasından sonra soruşturma başlatmış ve özellikle Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, iddiaların ciddi olduğunu ve doğruluğunun ispatlanması halinde gerekli önlemleri alacaklarını söylemişti.



Önceki gün ortaya çıkan skandala göre, Sosyalist Grup Başkan Yardımcısı Severin, lobici kılığında kendisiyle anlaşan muhabirin bankacılık reformu yasasında istediği değişiklik önergelerini vererek 12 bin Euro fatura gönderdi.







