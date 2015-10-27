Avrupa Parlamentosu'nda Nazi selamına ceza



Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İtalyan vekili Gianluca Buonanno, bir oturum sırasında Merkel'i Nazi lideri Adolf Hitler'e benzeten bir tişört giymiş, Merkel'in de katıldığı bir başka oturum sırasında da "Hitler bıyığı" takarak Nazi selamına durmuştu.

Nazi selamı ve ırkçı ifadeler ceza yolunu açtı

Avrupa Parlamentosu'nda ulaşımla ilgili bir tartışma yapılırken Nazi selamı veren Polonyalı vekil Janusz Korvin-Mikke ise Nazi ideolojisinin sloganlarından "Tek halk, tek imparatorluk ve tek lider"e atfen, "Tek imparatorluk, tek halk ve tek bilet" ifadesini kullanmıştı. Janusz Korvin-Mikke, bir başka oturum sırasında da sığınmacıları "insan çöplüğü" diye tanımlamıştı.

10 gün uzaklaştırma, 3 bin 60 euro para cezası

AP'nin ilgili kurumlarınca alınan para ve uzaklaştırma cezaları onaylandı. Söz konusu iki üyenin 10 gün boyunca genel kurulda oy kullanma hakkı saklı kalmak kaydıyla AP'nin resmi organlarınca yapılan hiçbir etkinliğe katılamayacağı ve 10 günlük harcamaya denk gelen 3 bin 60 euro para cezası ödeyecekleri belirtildi.

Nazi selamı Almanya ve Avusturya'da yasak

Hitler ya da Nazi selamı sırasında sağ elin parmakları birleştirilip sağ kol kafa hizasında kaldırılır. Bu selam şekli Nazi Almanyası'nda zorunluydu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve Avusturya'da yasaklandı.

Macar vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

AP, Macaristan Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen aşırı sağcı "Daha İyi Bir Macaristan Hareketi" (Jobbik) milletvekili Béla Kovács'ın dokunulmazlığını bu ay kaldırmıştı.