Avrupa Parlamentosu'nda Kaşıkçı için özel oturum

Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek.

NTV'de yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 'nın konsolosluk binasında öldürülmesine ilişkin özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek. Oturumda AB Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve AP'deki siyasi gruplar adına açıklamalar yapılacak.

Avrupa Parlamentosu bu konuda 25 Ekim perşembe öğle saatlerinde bir karar tasarısı oylayacak. Avrupa Parlamentosu 'ndaki siyasi grupların liderleri de olağan basın toplantılarında Cemal Kaşıkçı konusuna değinecekler.