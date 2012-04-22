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Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez 23 Nisan kutlanacak

Bu yıl, 23 Nisan Çocuk Bayramı Alman Meclisi'nden sonra ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda da kutlanacak. Yaklaşık 140 çocuk, milletvekillerinin koltuklarını devralacak

22 Nisan 2012 16:47

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye'de kutlanmıyor. Yaklaşık 4 yıldır Alman Meclisi'nde de Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl ise kutlamalar bir başka önemli parlamentoya sıçradı. İlk kez Avrupa Parlamentosu'nda da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlanacak.

Bu organizasyona önayak olan Alman Sosyal Demokrat Partisi Avrupa Parlamentosu üyesi İsmail Ertuğ, Deutsche Welle'ye verdiği özel röportajında, bu fikrin Berlin'deki 23 Nisan Derneği'nde sohbet sırasında ortaya çıktığını ve daha sonra bu öneriyi Avrupa Parlamentosu'na taşıdığını kaydetti. Parlamentoda yetkili mercilerle görüştükten sonra böyle bir kutlamaya hiçbir engel olmadığını teyit ettiren Ertuğ, Çocuk Bayramı'nın, AB nezdindeki T.C. Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel'in katkıları ve Berlin 23 Nisan Derneği'nin destek ve organizatörlüğünde Brüksel'e de taşındığını belirtti.


Parlamentoda 140 çocuk milletvekili


Almanya ve Belçika'dan gelen, aralarında Türk kökenlilerin de bulunduğu yaklaşık 140 çocuk, bu kez Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacak, ardından da siyasetçilerin koltuklarını devralacak ve onlara sorular soracak. Bu çocuklar arasında Türk, Alman, Belçikalı ya da başka uluslardan da çocuklar olacak.

Ertuğ bu çocukların, Avrupa'nın yapısını, işleyişini ve değer yargılarını öğrenmeleri, kendileri ve Türkiye'nin de AB'ye ait olduğunu görmeleri açısından önemli olduğunu düşünüyor. Kutlamalar çerçevesinde çocuklar Brüksel'i tanıma ve gezme fırsatı da bulacaklar.

Avrupa Parlamentosu üyesi İsmail Ertuğ, ancak kutlamaların bu yıl 23 Nisan'ın pazartesiye denk gelmesi nedeniyle 25 Nisan tarihinde yapılacağını kaydetti. Zira parlamenterlerin hepsi, pazartesi günleri henüz ülkelerinden Brüksel'e dönmemiş oluyor.

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