Avrupa Parlamentosu oturumunda Türkçe 'Tayyip istifa' çağrısı

Avrupa Parlamentosu genel kurulunda 'Türkiye'deki durum' başlıklı özel bir oturum düzenlendi. AP yarın da Türkiye'deki gelişmeler hakkında karar tasarısı oylayacak. Tüm siyasi grupların ortak kabul edeceği tasarı ile ilgili AP Sosyalist Grubu önerisini sundu.

Gezi olayları Avrupa Parlamentosu 'nun (AP) gündeminde görüşüldü.

AP genel kurulunda ' Türkiye ’deki durum' başlıklı özel bir oturum düzenlendi. Oturumda Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton da konuştu. AP'deki siyasi gruplar da olaylarla ilgili görüş beyanında bulundu.

Oturumun başlangıcında söz alan AP Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu Erdoğan değişmez" sözlerine sert bir yanıt verdi. Swoboda, "Bu bir tehdittir" dedi.

"Sayın Erdoğan, Türkiye'yi AB değerlerinden uzaklaştırmak istemiyorsa değişmeli" diye konuşan Swoboda şunları söyledi:

"Başbakan'ın derin devlet yapılarıyla mücadelesinin takdir edilmesi gerekiyor. Ama gösterilerde hem üniformalı polisler hem de sivil polisleri görüyoruz. Demek derin devlet hala burada ve derin devleti kendi kullanıyor. Bu kadar çok gazeteci hapisteyse, bunun demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Erdoğan Arap dünyası için rol-model olmak istiyorsa, değişmek zorundadır. Bu haliyle, Türkiye'nin Avrupa'da yeri yok."

'Gazeteci hapishanesi'

Swoboda'nın ardından söz alan Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Grubu'ndan Guy Verhofstadt ise "Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi Türkiye. Bu çoğunluğun tiranlığıdır" diye konuştu.

Verhofstadt şöyle devam etti:

"Bu konuda Rusya'da Putin'i, Macaristan'da Urban'ı gördük. Şimdi de Türkiye'de Erdoğan'ı görüyoruz. Ben seçilmiş bir hükümete karşı değilim. Ama demokrasinin giderek kötüleştiğini söylüyorum.

Son olarak, biz grup olarak Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz. Ama AB'nin prensiplerine sırtını dönen bir Türkiye'yi değil."

İrlandalı vekilden Türkçe çağrı

Avrupa Birleşik Sol - Kuzey Yeşil Sol Konfederal Grubu'ndan Paul Murphy ise Gazi Mahallesi'nde düzenlenen protestolara değindi ve Türkiye genelindeki göstericilere seslenerek, "Devam edin" mesajı verdi.

Murphy, Sosyalistlerin tasarısını desteklediğini belirterek, "bir günlük genel grev ilan edilmesi gerektiğini ve Erdoğan'ın istifaya zorlanması gerektiğini" savundu.

Murphy'nin İngilizce yaptığı konuşmada Türkçe "Tayyip istifa" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum parlamenter Eleni Theocharous ise Türkiye'yle yürütülen üyelik müzakerelerinde "23 ve 24'üncü fasıllar açılırsa, Erdoğan kendini önemli hisseder. Onu ödüllendirmiş gibi oluruz" dedi.

AP yarın Türkiye’deki gelişmeler hakkında karar tasarısı oylayacak.