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Avrupa Parlamentosu'nda Cemal Kaşıkçı için özel oturum

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderleri de toplantılarında, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinecek

22 Ekim 2018 20:39

Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili özel bir genel kurul oturumu düzenleyecek.

Oturumda AB Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve AP'deki siyasi gruplar adına açıklamalar yapılacak.

Avrupa Parlamentosu bu konuda 25 Ekim perşembe öğle saatlerinde bir karar tasarısı oylayacak. 

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grupların liderleri de olağan basın toplantılarında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna değinecekler.

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