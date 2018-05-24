Avrupa Parlamentosu'dan tutuklu 2 Yunan askeri için yeni hamle

Sınırı geçtikleri iddiasıyla 75 günü aşkındır Edirne'de tutuklu bulunan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklacis'in serbest bırakılması için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) somut girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Ahval'den Evren Dede'nin haberine göre, Avrupa - Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Manolis Kefaloyannis, Avrupa Parlamentosu ve ayrıca AP Başkanı Antonio Tajani’nin bizzat Türkiye’de tutuklu bulunan Angelos Mitretodis ile Dimitris Kouklatzis’i desteklemeye devam edeceklerini aktarırken, AP Başkanı’nın kendisine iki Yunan askerinin serbest bırakılması için somut girişimlerde bulunulacağı sözünü verdiğini kaydetti.

Kısa bir süre önce Edirne’de iki Yunan subayını ziyaret eden Kefaloyannis iki Yunan askerinin serbest bırakılması için yaptığı temaslar kapsamında AP Başkanı Tajani ile bir araya geldi. Yunan kökenli Avrupa Parlamenteri Edirne cezaevine yaptığı ziyaret ve iki Yunan askerinin serbest bırakılması için yapılan üçüncü başvurunun reddiyle ilgili Tajani’yi bilgilendirdi. Tajani ise Kefaloyannis’e iki Yunan askerine AP’nin destek ve dayanışma mesajını ilettiği için teşekkürlerini sundu.

Hatırlanacağı üzere AP oybirliğiyle yayınladığı bildiriyle iki Yunan askerinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti. AP Başkanı Antonio Tajani, bu bildirinin önümüzdeki dönemde durmadan devam edecek girişimlerin başlangıcı olduğunu ifade ederken, girişimlerin iki Yunan askerinin macerası son bulup evlerine dönene kadar devam edeceğini söyledi.