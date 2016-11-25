Avrupa Parlamentosu yeni başkanını arıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz’un görevi bırakacağını açıklamasının ardından AP’de yeni başkan arayışı başladı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un görevinden ayrılıp Alman siyasetine dönecek olması Avrupa kurumlarında tartışmalara sebep oldu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Martin Schulz’un Avrupa Parlamentosu’nun inandırıcılığını arttırdığını söyledi:

“Son iki yıl içerisinde kendisiyle yakın çalışmalar yürüttüm. Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonu arasında ilişkilerin eskisinden çok daha iyi olmasını sağladı.”

Euronews’a konuşan siyasi analist Charles de Marcilly şimdiden birçok adayın ön plana çıktığını söyledi:

“Avrupa Parlamentosu’nda bu görevin sağ partiler tarafından doldurulması gerektiği düşünülüyor. Liberal adaylardan biri olabilir. İlk akla gelen Guy Verhofstadt. Avrupa Halk Partisi kendi içerisinde 12 Aralık tarihinde seçim düzenleyecek. Şimdiden İrlandalı MacGuiness veya Fransız Alain Lamassoure gibi birçok aday öne plana çıkmış durumda”