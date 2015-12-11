Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Cumhuriyet'e destek ziyareti

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa’nın Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün ‘yanında’ olduğu mesajını vererek 17-18 Aralık’ta Brüksel’deki AB liderler zirvesinde yapılacak açıklamada, konunun dile getirileceğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre Avrupa Birliği’nin (AB) Hollandalı Parlamenteri Kati Piri, haksız tutuklamalarla ilgili olarak dün gazeteye destek ziyaretinde bulundu. Şişli’deki merkez binamızda gazetenin yöneticileri İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, Haber Koordinatörü Murat Sabuncu, Genel Yayın Danışmanı Doğan Satmış ve Dış Haberler Müdürü Pınar Ersoy’la görüşen Piri, Cumhuriyet gazetesinde çalışan gazetecilerin cesaretini takdir ettiğini söyledi. Piri’ye, Can Dündar’ın Silivri’den yazdığı mektup da teslim edildi.

“Buradaki toplantılarımda gözlemlediğim, bazı kesimler Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin sorunlarına yeteri kadar ilgi göstermediği yönünde endişeli” ifadesini kullanan Piri, Avrupa’nın Can Dündar ve Erdem Gül’ün yanında olduğu mesajını verdi. Piri, “Avrupa Birliği adına konuşamam ama Avrupa Parlamentosu adına söyleyebilirim ki, bizim raporumuz üç ay içinde yayımlanacak. Bu arada bir söz verdik, bu da Türkiye’de yaşanan bunun gibi olaylara yoğunlaşmak. Biz Avrupa Parlamentosu olarak bu raporu hazırlarken, iç problemlere de ağırlık verme taahhüdünde bulunduk. Zaten buraya gelme amacım da Avrupa Parlamentosu’nun yanınızda olduğunu göstermek, sadece şahsım adına değil, Avrupa Parlamentosu’ndaki bütün politik gruplar adına” diye konuştu.

İki gün önce Ankara’da hükümet yetkililerine konuyu dile getirdiğini söyleyen Piri, hükümetten “Gazeteciler her zaman gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanmıyorlar, bu politik bir süreç değil, artık yargının elinde” yanıtı aldığını söyledi. “Dayanışma açıklamalarının ötesinde size nasıl yardımcı olabiliriz” sorusunu yönelten Piri, 17- 18 Aralık’ta Brüksel’deki AB liderler zirvesinde yapılacak açıklamada, konunun dile getirileceğini düşündüğünü söyledi. Piri, “Yarın (bugün) düzenleyeceğim basın toplantısında da şahsen bu konuyu dile getireceğim ve Strasborug’ta diğer politik gruplarla birlikte dayanışmamızı nasıl daha iyi bir şekilde gösterebiliriz, bunu tartışacağız. Umarım sonuçları çok yakın zamanda görürüz, çünkü burada bahsettiğimiz şey insanlar ve insanların hayatı” dedi.

‘Avrupa’nın tavrı yetersiz’

Gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı Tahir Özyurtseven de, ifade özgürlüğünün Avrupa’nın en temel ilkeleri arasında olmasına karşın, Avrupa’nın şu ana kadar bu konuyla ilgili ortaya koyduğu tavrı yetersiz bulduğunu ifade etti. “Can Dündar ve Erdem Gül’ün başına gelenlerin sığınmacıların gölgesinde kaldığı gibi bir kaygımız var” diyen Özyurtseven’in endişelerini paylaşan Piri şöyle konuştu:

“Buradaki en büyük problemlerden biri, sığınmacı kriziyle üyelik sürecini bir tutmaktı. İkinci büyük hata ise, çok kritik bir rapor olan Türkiye’yle ilgili ilerleme raporunun seçimlerden sonraya ertelenmesiydi. Üçüncü büyük hata da Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklandığı hafta AB, üyelik sürecinin yeniden başladığını anons etti” dedi. Türkiye’yle sığınmacı konusunda işbirliği yapılması gerektiği görüşünde olan Piri, “Ancak bu, insan hakları ve diğer özgürlüklerden taviz verme pahasına olmamalı, bunun bir sınırı var” dedi.