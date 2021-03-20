Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor: HDP'nin kapatılmasının ciddi sonuçları olur

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasının Türkiye için "çok ciddi sonuçları olacağını" ifade etti

Amor, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin Avrupa Parlamentosundaki Sosyalist ve Demokratlar Grubu (S&D) adına açıklama yayımladı.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP'nin kapatılması talebi, Türk makamlarının insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki reformlarda ilerleme konusundaki iradelerinin eksikliğine dair açık bir mesajdır. Bu dava, demokrasinin temel ilkelerine yönelik bir darbedir. Eğer sonuçlandırılırsa, Türkiye'yi AB'den uzaklaştıracak ve mevcut otoriter eğilimini daha da ileri götürecek üzücü bir adım olacaktır." denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Daha dün HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle milletvekilliğinden ve dokunulmazlığından oldu. Artık her an hapsedilmesi bekleniyor. Bu olayla aynı gün Türk makamları, iktidar partilerinden siyasetçilerinden gelen çağrıların ardından HDP'yi yasaklamak için siyasi amaçlı bir yargı sürecini başlattı.

Türkiye hükümetine, Türkiye’nin anayasasında yer alan ilkeler ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda çoğulculuğa ve milletvekillerinin ifade özgürlüğüne saygı duyması için çağrıda bulunuyoruz. Demokratik olarak seçilmiş muhalefet partileri özgürce faaliyet gösterebilmelidir. Türk yetkililer HDP'ye yönelik tehditlerini uygularsa, bunun Türkiye ile AB arasında zaten gergin olan ilişkilerde ciddi sonuçları olacaktır."