Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Piri: AB liderlerinin bir anda sığınmacı anlaşmasının sürdürülmesi çağrısı yapması ironik

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu vekili ve bir önceki Türkiye Raportörü Kati Piri, AB'nin Türkiye'nin sınır kapılarını sığınmacıların geçmesi için açması üzerine yaptığı açıklamayı eleştirdi. Avrupa Birliği liderlerinin "bir anda sığınmacı anlaşmasının sürdürülmesi" çağrısını 'ironik' bulan Piri, "Anlaşmanın hangi tarafı sürdürülmeli?" diye sorarak AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri saydı.

Piri, AB'nin Türkiye'ye yaptığı sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısına şu sözlerle tepki gösterdi; "Hangi tarafını? 2016 sonuna kadar vize serbestisi mi? 2018'e kadar 6 milyar Euro mu? (Ve öngörülen hiç yeni bir finansman yok) Gümrük Birliği'ni yenilemek mi? (Konsey tarafından engellendi) Yeni katılım süreçleri açmak mı? (Asla gerçekleşmedi) Büyük ölçekli yeniden yerleşim mi? (3 yılda yalnızca 25 bin mülteci)

Piri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin AB'nin gerçekleştirdiği toplantının ardından yazdığı mesaja da yanıt verdi. Rutte'nin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tam desteğini ve AB-Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşmasının uygulanması gerektiğini açıkladığı mesajına yanıt veren Piri şöyle yazdı: "Çok Yıllı Mali Çerçeve'de anlaşmanın sürekliliği için HİÇ para ayrılmamışken Avrupa Birliği liderlerinin bir anda AB-Türkiye anlaşmasının uygulanması çağrısı yapması ironik.

500 bin okul çağındaki Suriyeli çocuk için finansman 2020'nin 9'uncu ayında sona eriyor ve Türkiye'deki 1.7 milyon Suriyeli için nakit yardımı 2021'in 3'üncü ayında bitiyor"

"AB anlaşılanların tamamını yerine getirmedi"

Piri, daha önce Twitter'de soru-cevap düzenlediği bir etkinlikte, T24'ün AB'nin sığınmacı anlaşması konusunda üzerine düşeni yapıp yapmadığı sorusu üzerine şunu söylemişti: "Hayır, AB anlaşılanların tamamını yerine getirmedi. Bu konudaki en büyük eleştirim, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların geniş kapsamlı bir şekilde yeniden yerleştirilmesi sözünü tutmamış olmamız."