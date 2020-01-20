Avrupa Parlamentosu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ekim 2019'da yapılan atamayla Türkiye Daimi Raportörü olan Amor'u İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

AP'nin sosyal demokrat üyelerinden Amor'u ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Umuyorum Türkiye – AB ilişkilerine çok daha olgun ve çok daha faydalı ve karşılıklı birbirini anlayabilen içerikte yerel yönetimlerin sürece katkısının en üst seviyede olduğu dönemi yaşatabiliriz" dedi.

İmamoğlu: Asıl iş yerel yönetimlere düşecek

"Şu an yaptığımız görevdeki başarılı olma hedefimizle, aynı zamanda demokrasinin bir başarı dönemi olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Bizim, bu başarı birlikteliğini yaşayabilmek adına, özellikle AB'deki yerel yöneticilerle, belediye başkanlarıyla, bizimle bağ kurmak isteyen herkesle çok verimli, sıcak bir ilişki kurmak çabası içerisinde olmak istediğimizi bilmenizi isterim. Bizimle bağ kurmak isteyen kim varsa AB bünyesinde, kapımızın açık olduğunu da size duyurmak isterim. Kaldı ki uluslararası ilişkilerde bence, önümüzdeki yıllar ya da bu yüzyıl, yerel yöneticilerin sesinin daha çok çıktığı, hatta yerel yönetimlerin ülkeler arası, toplumlar arası ilişkileri daha iyi olgunlaştırabilecek, hatta tanımlayabilecek güçte olacaklarını ön görüyorum. Asıl iş, gerçekten yerel yönetimlere düşecek" şeklinde konuştu.

Amor: Avrupa ile köprü oluşturmanız gerekiyor

İstanbul'un bir giriş kapısı olduğunu belirten Amor da "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizi, iki kez tebrik ederim. Çünkü iki kez seçim kazandınız. Bu süreç, ülkeniz için yeni politik açılım anlamına geliyor. Siz de beklenmedik biçimde politik bir figür haline geldiniz. Yerel yönetimler ve yöneticilerle iş birliği yapıp, Avrupa ve şehirler arasında bir köprü oluşturmamız gerekiyor. O yüzden sizi ziyaret ettik" dedi.