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Dünya

Avrupa Parlamentosu Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırdı

15 Haziran 2017 17:40

Strazburg’da devam eden AP Genel Kurulunda Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin (FN) lideri ve AP üyesi Marine Le Pen’in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili oylama yapıldı. AP üyelerinin el kaldırarak görüş bildirdiği oylama ile, dini ve ırkçı nefret içeren hakaret ve iftira suçundan Fransa’da yargılanan Le Pen’in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı.

FN’den AP milletvekili olan Bruno Gollnisch, oylama öncesi Genel Kurulda söz alarak Le Pen’e karşı Fransa’da hükümetin ve siyasilerin düşmanca bir kampanya yürüttüklerini iddia etti ve milletvekillerinden dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullanmalarını istedi. Gollnisch, pazar günü seçimlerin yapılacağını ve Le Pen’in aday olduğunu hatırlatarak, oylamanın seçimin hemen öncesine getirilmesinin siyasi bir amacı olduğunu ve Le Pen’e karşı yürütülen karalama ve yıpratma kampanyasının bir devamı olduğunu kaydetti.

Le Pen, 3 Mayıs 2015’te iTele ve Europe 1’de yayınlanan bir programda Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi’nin şehirde inşa edilen bir camiye maddi destek verdiğini belirtmiş ve radikal dincileri desteklediğini iddia etmişti.

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