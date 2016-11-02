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Avrupa Parlamentosu: Gazetecilerin tutuklanması nedeniyle vize serbestisi 2018’e kalabilir

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Graf Lamsdorf, vize serbestisine ilişkin açıklamalarda bulundu

02 Kasım 2016 23:19

Avrupa Birliği yetkililerine göre, Cumhuriyet gazetesi ve basına yönelik operasyonlar 2017’de başlaması öngörülen vize serbestisini olumsuz etkileyecek.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Graf Lamsdorf, “Gazetecilerin tutuklanması nedeniyle vize serbestisi 2018’e kalabilir” dedi.

Alman Bild gazetesine konuşan Lamsdorf, idam tartışmaları, basın ve muhalefete yönelik baskıları eleştirerek, ”Bu durumda vize serbestisi 2017’de de gerçekleşmez ve bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hatası olur” diye konuştu.

AB muhafazakar grup (EVP) milletvekili Herbert Reul de benzer açıklamada bulundu. Reul, ”Erdoğan böyle devam ederse, vize serbestisi uzak bir geleceğe sarkar” ifadelerini kullandı.

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