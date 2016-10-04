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Dünya

Avrupa Parlamentosu elektrikli sandalye satışını yasakladı

İşkence ve idam cezalarında kullanılan elektrikli sandalye ile bazı tıbbi malzemelerin satışı, dağıtımı ve internet üzerinden tanıtımı yapılamayacak

04 Ekim 2016 22:23

Avrupa Parlamentosunca (AP) işkence ve idam cezalarında kullanılan elektrikli sandalye ile bazı malzemelerin satışını yasaklayan tasarı kabul edildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, 2005'ten bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde idam cezasında kullanılan araç ve gereçlere ihracat yasağı konulduğu hatırlatıldı. Genel Kurulda, "AB'nin idam cezası ve işkenceye karşı olduğu ve bu doğrultuda üye ülkelerin ve bu ülkelerdeki ticari kuruluşların ölüm cezası ve işkencede kullanılabilecek aletlerin ticaretini yapmamaları" gerektiği belirtildi.

Kabul edilen tasarıya göre, işkence ve idam cezalarında kullanılan elektrikli sandalye ile bazı tıbbi malzemelerin satışı, dağıtımı ve internet üzerinden tanıtımı yapılamayacak.

Tasarıya göre işkence ve kötü muamelede kullanılabilecek araç ve gereçlerin AB sınırlarından transit geçişi de yasaklandı.

Tasarı, 11'e karşı 612 oyla kabul edildi.

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