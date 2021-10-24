Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan Ankara'ya '10 büyükelçi' mesajı: Gözümüz korkmayacak; Kavala'ya özgürlük

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Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Başkanı David Sassoli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisinin 'istenmeyen kişi" ilan edilmesini talep etmesinin "kendilerini korkutmadığını" ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Sassoli, "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi Türkiye hükümetinin otoriterliğe kayışının açık bir işaretidir. Gözümüz korkmayacak" yazdı.

Sassoli paylaşımını, "Osman Kavala'ya özgürlük" diyerek noktaladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ne demişti?

Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.

Büyükelçiliklerin açıklamasında ne vardı?

10 büyükelçiliğin açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu:

"Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleriyle ve milli kanunlarıyla uyumlu şekilde, bu davanın adil ve hızlı biçimde sonuçlandırılması gerektiği kanısındayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasının sağlanması için Türkiye’ye çağrıda bulunuyoruz."