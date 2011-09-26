-Avrupa Parlamentosu arama krizini tartışacak STRASBOURG (A.A) - 26.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajına başlama girişiminden dolayı ortaya çıkan kriz, yarın akşam Avrupa Parlamentosu genel kurul toplantısında ele alınacak. AB Komisyonu ve AB Konseyi, genel kuruldaki oturumda konuyla ilgili Avrupalı parlamenterleri bilgilendirecek ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayacak. Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama krizinin, çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda temas ve incelemelerde bulunacak Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın görüşmelerinde de ayrıntılı bir şekilde gündeme gelmesi bekleniyor. AB Komisyonu geçen hafta yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı olarak Akdeniz'de sondaj çalışmalarının yol açtığı gerginlikte taraflardan çözüme odaklanmalarını istemişti. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, Kıbrıs'ta tarafların BM önderliğinde yoğunlaştırılmış müzakerelerde anlaştığını hatırlatarak ''Kapsamlı çözüme odaklanma görmek istiyoruz. AB tüm taraflara (Kıbrıs'ta) en kısa sürede kapsamlı çözüme ulaşılması için ellerinden gelen çabayı göstermeleri çağrısı yapıyor'' ifadesini kullanmıştı.