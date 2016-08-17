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Spor
Deutsche Welle

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı tutuklandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İrlandalı üyesi Patrick Hickey, Brezilya polisinin Rio'da düzenlediği operasyonla tutuklandı. Hickey, Rio Olimpiyat Oyunları'nda yasadışı yollardan bilet satmakla suçlanıyor.

17 Ağustos 2016 20:58


Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) Başkanı Patrick Hickey, Brezilya'da tutuklandı. Brezilya medyasına göre Hickey, Rio'daki Windsor Marapendi oteline bu sabah düzenlenen bir operasyonda yakalandı. Brezilya polisi karaborsa bilet satışı ve yasadışı organizasyon kurma suçlamaları nedeniyle Patrick Hickey hakkında yakalama ve arama emri çıkarıldığını açıkladı. 71 yaşındaki Hickey'nin kaçma teşebbüsünde bulunduğu, gözaltına alındıktan sonra sağlık durumunu gerekçe göstererek hastaneye naklini sağladığı belirtildi.

Hakkındaki suçlamalar

İrlanda merkezli "THG Sports" şirketinin bilet satışlarında usulsüzlük saptanması üzerine başlatılan soruşturmada Hickey'in adı gündeme gelmişti. Ayrıca Patrick Hickey'in bir oğlunun da hissedarları arasında bulunduğu "Pro 10" şirketinin de soruşturulduğu belirtildi. Brezilyalı savcılar "THG Sports" şirketinin 4 yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkartmış, genel müdür Kevin James Mallon tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "değerinin üzerinde bilet satışı için yasadışı organizasyon kurmak" ile suçlanıyor.

IOC yorum yapmadı

Sid Ajansı'nın haberine göre, Patrick Hickey, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Başkanı Thomas Bach'a yakın isimler arasında yer alıyor. IOC'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Hickey'in tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı. IOC'nin açıklamasında, "konuyla ilgili ayrıntılı verilerin derlendiği" belirtildi. Patrick Hickey'nin başkanlığını yaptığı İrlanda Olimpiyat Komitesi de "konu açıklığa kavuşuncaya kadar herhangi bir yorum yapılmayacağı" açıklandı.

Tartışmalı isim

Gözlemcilere göre Patrick Hickey Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği (EOC) Başkanı tartışmalı kararlara imza attı. İlk Avrupa Oyunları'nın geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılmasını sağladı. Azerbaycan lideri İlham Aliyev'e spora katkılarından ötürü nişan takması eleştirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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