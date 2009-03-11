Avrupa okullarında yaşanan şiddet olayları

Baden-Württemberg eyaleti Winnenden kentindeki Albertville Lisesi’nde bugün yaşanan olayın, Almanya'da son 7 yıl içinde bir okulda düzenlenen en şiddetli silahlı saldırı eylemi olduğu belirtiliyor. Almanya'da 2002 yılında da bir lisede bir başka silahlı genç, 16 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.



Avrupa'da son yıllarda okullarda düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili bazı bilgiler şöyle:



Mart 1996: İngiltere'de bir ilkokula giren silahlı bir adam, 16 çocukla öğretmenlerini öldürdükten sonra intihar etti.

Şubat 2002: Almanya'da eski bir öğrenci atıldığı ticaret lisesine girerek 3 kişiyi vurarak öldürdü, bir öğretmeni yaraladı, ardından kendini vurarak öldürdü.

Nisan 2002: Almanya'da 19 yaşındaki bir öğrenci, matematik sınavına girmeyeceğini söyledikten sonra 12 öğretmeni, 2 öğrenciyi, 1 okul görevlisi ve 1 polisi öldürdü, ardından intihar etti.

Eylül 2004: Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'nın Beslan kentinde, Çeçen saldırganların bir ilkokulun açılış gününde rehin aldığı binden fazla kişinin kurtarılması için düzenlenen operasyonda 186'sı çocuk 330 rehine öldürüldü.

Kasım 2006: Almanya'da bir okulda 18 yaşındaki eski bir öğrenci ateş açarak, 11 kişiyi yaralandıktan sonra kendini öldürdü.

Kasım 2007: Finlandiya'da bir öğrenci okulunda bir tabancayla ateş açarak, 6 okul arkadaşını, okul hemşiresini ve okul müdürünü öldürdükten sonra intihar etti.

Eylül 2008: Finlandiya'da meslek okulunda bir öğrenci ateş açarak 9 öğrenciyi, bir personeli öldürdükten sonra intihar etti.

Ocak 2009: Belçika'da kreşe saldıran bir kişi, 2 bebek ve bir görevliyi bıçaklayarak öldürdü.

