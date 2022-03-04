Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde Rus saldırısı sonucu çıkan yangın söndürüldü

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Ukrayna, Rusya'nın sabah saatlerinde bölgeye ateş açmasının ardından Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiyeciler, cuma güneşin doğmasından kısa süre sonra yangını söndürdüklerini bildirdi. Olayla ilgili olarak henüz hiç can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangın başladıktan sonra bir süre yangın söndürücüler saldırıların devam etmesi nedeniyle bölgeye girememişti.

The New York Times'ın doğruladığı görüntülerde kompleksin dışındaki askeri araçlardan binaya ateş açıldığı görülüyor.

Reuters'ın aktardığına göre yangın, kompleksin çeperindeki eğitim binasında meydana geldi. Ukrayna acil durumlar servisi olay sırasında altı nükleer reaktörden sadece birinin çalışır durumda olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 1986'da meydana gelen nükleer felaketi hatırlatarak, "Zaporijya'da meydana gelecek bir felaket 10 kat daha beter olabilir" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya çevresinde radyasyonun normal seviyelerde olduğunu belirtti.