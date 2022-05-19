Avrupa'nın ardından ABD'de de maymun çiçeği virüsü görüldü

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Avrupa’da yer yer görülen maymun çiçeği vakalarının ardından ABD’de de Kanada’dan dönen bir kişide virüs görüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, genelde Afrika kıtasıyla kısıtlı maymun çiçeği virüsü son zamanlarda Britanya, Portekiz ve İspanya’nın ardından ABD’de de görüldü.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde görülen vakanın ardından yetkililer Britanya ve Kanada’da sağlık yetkilileriyle iletişime geçtiklerini açıkladı.

Yetkililer, vakanın topluma bir tehdit oluşturmadığını, hastanede tedavi gördüğünü ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Maymun virüsü isimli hastalık önce grip benzeri semptomlar ve lenf nodüllerinin şişmesiyle başlıyor. Daha sonra vücutta ve yüzde kaşınma ve kızarıklıklar takip ediyor. Afrika’da maymun çiçeği virüsü genelde kemirgen veya böcek ısırıklarıyla ortaya çıkıyor ancak insanlar arasında yayılmasının yaygın olmadığı biliniyor.

Maymun çiçeği virüsü genelde hafif olsa da iki ana varyantından Congo varyantı daha ağır olarak biliniyor. Congo varyantında ölüm riski yüzde 10’ken Batı Afrika’da yüzde 1 olarak hesaplanıyor.