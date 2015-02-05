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Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa Merkez Bankası'ndan Yunanistan kararı

Avrupa Merkez Bankası, bankaların Yunanistan'ın borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyeti kaldırdı.

05 Şubat 2015 11:31


Dün toplanan AMB Guvernörler Kurulu'nca alınan karara, "kurtarma programına bağlılığına yönelik kaygılar" gerekçe gösterildi.

Mevcut Eurosistem kuralları çerçevesinde uygun olduğu belirtilen kararın uluslararası kreditörlerle kurtarma programıyla ilgili yeniden yapılandırma arayışı içindeki Aleksis Tsipras başkanlığındaki hükümeti baskı altında bırakacağına dikkat çekiliyor. Kararın açıklanması üzerine Euro geriledi.

Maliye Bakanı Yanis Varufakis dün AMB'nin Frankfurt'taki merkezine bir ziyarette bulunmuş, Başkan Mario Draghi ile görüşmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Merkez BankasıYunanistanAMB Guvernörler KuruluEurosistemAleksis TsiprasEuroBakanı Yanis VarufakisAMB FrankfurtBaşkan Mario DraghiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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