Avrupa Merkez Bankası'ndan Yunanistan kararı

Dün toplanan AMB Guvernörler Kurulu'nca alınan karara, "kurtarma programına bağlılığına yönelik kaygılar" gerekçe gösterildi.
Mevcut Eurosistem kuralları çerçevesinde uygun olduğu belirtilen kararın uluslararası kreditörlerle kurtarma programıyla ilgili yeniden yapılandırma arayışı içindeki Aleksis Tsipras başkanlığındaki hükümeti baskı altında bırakacağına dikkat çekiliyor. Kararın açıklanması üzerine Euro geriledi.
Maliye Bakanı Yanis Varufakis dün AMB'nin Frankfurt'taki merkezine bir ziyarette bulunmuş, Başkan Mario Draghi ile görüşmüştü.