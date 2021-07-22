Avrupa Merkez Bankası yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz artırmayacak

Avrupa Merkez Bankası (AMB), yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını vurguladı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası, yayımladığı para politikası kararında son strateji değişikliğiyle beraber koyulan enflasyon hedeflerine ulaşmak amacıyla faiz oranlarında ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik yapmadı ama enflasyon hedeflerine ulaşana kadar para politikası çerçevesinin korunacağının altını çizdi.

Varlık alım programının aylık miktarında bir değişiklik olmayacağını belirten banka, Yönetim Konseyi'nin varlık alım programının genişlemeci etkisi görülene kadar şu anki para politikası çerçevesini koruyacağını vurguladı.

Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) kapsamında yılın ilk aylarına göre ikinci çeyrekte daha fazla varlık alımı yapılacağına dikkat çeken AMB, Mart 2022 sonuna kadar PEPP ile toplamda 1,85 trilyon euroluk net varlık alımı yapılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada Yönetim Konseyi'nin enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarında değişiklik yapmaya hazır olduğu da ifade edildi.