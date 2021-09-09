Avrupa Merkez Bankası tahvil alım programında çok sınırlı kesintiye gitme kararı aldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomiyi desteklemek için pandemide başlattığı bono ve tahvil alımlarından 2021’in son çeyreğinde sınırlı bir kesintiye gitme kararı aldı. Destekleme programındaki kesintinin beklentilerin altında kalacağının anlaşılması Avrupa borsalarında iyimserlik rüzgarı estirdi.

Dünya’nın haberine göre ECB Başkanı Lagarde, orta vadeli enflasyon görünümündeki artış ve elverişli finansal koşullar nedeniyle net varlık alımlarının önümüzdeki üç ay için 'daha düşük hızda' devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında da bir değişikliğe gitmedi ve refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verdi.

Faiz kararının ardından açıklama yapan ECB Başkanı Christine Lagarde, Delta varyantının ekonomilerin tamamen açılmasını geciktirebileceğini belirtti.