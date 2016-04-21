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Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa Merkez Bankası sıfır faizden vazgeçmedi

Avrupa Merkez Bankası, yüzde 0 düzeyinde olan gösterge faiz oranında değişiklik yapmadı. AMB Başkanı Draghi, gevşek para politikasına tepki gösteren Alman politikacılara ise göndermede bulundu.

21 Nisan 2016 21:05


Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Frankfurt'taki merkzinden yapılan açıklamada, AMB Yönetim Konseyi'nin yüzde 0 olan gösterge faiz oranının sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. AMB, böylelikle Euro Bölgesi içinde rekor ölçüde düşük değerde olan gösterge faiz oranını değiştirmemiş oldu.

Öte yandan Banka, tahvil alımlarını 80 milyar euro tutarına çıkarma kararını uygulamaya geçirmeye başladı. AMB'nin haziran ayında da şirket tahvili satın almaya başlaması bekleniyor.

Draghi'den Almanya'ya gönderme

AMB Başkanı Mario Draghi, "Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak ana görevimiz, sadece Almanya'da değil" diyerek Alman siyasetçilerin tepkilerine karşılık verdi. Draghi, "Görevimizin ne olduğu Avrupa anlaşmalarıyla belirlendi. Biz Avrupa hukukuna bağlıyız, bağımsızız" dedi.

AMB'nin aldığı önlemlerin etkili olduğunu belirten Draghi, Euro Bölgesi'nde reformların yavaş bir şekilde hayata geçirilmesinin ekonomik canlanmaya engel olduğunu savundu.

Almanya'daki eleştiriler

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri üyesi çok sayıda politikacı, federal hükümete para politikasında değişiklik yapılması çağrısında bulunmuş, AMB'nin gevşek para politikasının Almanya'daki tasarruf sahiplerini cezalandırdığı eleştirisinde bulunmuştu.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, AMB'nin bu politikasıyla Euro şüphecisi yaklaşımlara destek olabileceği endişesini dile getirmişti. Gösterge faiz oranını düşük tutan ve para arzını artıran AMB 2015 yılından bu yana gevşek para politikası izliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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