Avrupa Merkez Bankası piyasayı rahatlattı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), euroyu korumak içn en güçlü silahını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.



Banka bu şekilde, kıtayı etkisi altına alan borç krizinin kritik bir seviyeye geldiğini doğrularken, bu açıklama hem Avrupa hem de ABD’de borsaları yukarı çekti.



ECB’nin piyasalarda tutunamayan euro bölgesi üyelerinin tahvil piyasalarında sınırını henüz belirlemediği tutarda tahvil alacağını açıkladı.



ECB, en fazla üç yıllık devlet tahvilleri alacağını belirtti.



Bu hamle ECB’nin bugüne kadar euro kriziyle mücadelesindeki en cesur adımı olarak gösterilirken, bundan üç yıl önce böyle bir şeyin gerçekleşmesine imkansız gözüyle bakılıyordu.



'Dönüş yok'



Banka bu şekilde, piyasalardan borçlanma konusunda zor günler geçiren İspanya ve İtalya’ya yardım etmek ve kitleler halinde bu ülkelerin tahvil piyasalarından kaçan yatırımcıları geri getirmeyi hedefliyor.



ECB’nin aylık toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Başkan Mario Draghi, “Bu kararın artık euro bölgesindeki riskleri ortadan kaldıracak bir hareket olarak görülmesini istiyoruz” dedi.

ECB, faizleri beklendiği gibi değiştirmezken Draghi, “Eurodan geriye dönüş yok” dedi.



Gözler ABD'de



Bugüne gelindiğinde ise Avrupa tarafından istediğini alan piyasalar Fed'in yeni bir parasal genişlemeye gitme kararını etkileyeceği düşünülen istihdam datalarına odaklanacak. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in yeni bir parasal genişleme kararı alabileceği beklentisinin artacağını ifade eden analistler, bu durumda küresel piyasalardaki pozitif görünümün ABD tarafından da destek bulacağını kaydediyor.

Konuyu bugünkü yorumunda değerlendiren A Yatırım Vadeli İşlemler Müdürü Nuri Sevgen, Fed'in önümüzdeki dönemde piyasalara yeni bir parasal genişleme kararı alıp almaması konusunda belirleyici öneme sahip istihdam datalarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Çünkü Fed, yarattığı bol ve ucuz likidite ile sanayinin yeni istihdam alanları yaratacak yatırımlara yönelip yönelmediğini takip ediyor. Zira istihdamdaki artış demek; ekonomide çarkların yeniden dönmeye başlaması demek. Bu çarklar dönse de dönmese de Fed; ABD Hazinesi borçlanma maliyetine destek olmak amacıyla, piyasayı likit tutmak zorunda ama yine de ekonomik aktivitede iyileşme olup olmaması da piyasalara enjekte edilecek yeni paranın zamanlaması açısından çok önemli. Bu nedenle istihdam datalarının beklentilerin altında artış göstermesi, FED'in piyasalara yeni para enjektesi yönündeki beklentileri artıracaktır. Yani kötü istihdam datası doların maliyetinin daha da ucuzlaması anlamına geliyor.”