Avrupa Merkez Bankası piyasalarda hayal kırıklığı yarattı

Avrupa Merkez Bankası'nın merakla beklenen toplantısından çıkan sonuçlar, piyasalarda hayal kırıklığı yarattı. Borsalarda düşüşler meydana geldi.

Avrupa Merkez Bankası uzun zamandan bu yana en önemli toplantılarından birini yaptı. Zira Merkez Bankası'nın bu toplantısından beklentiler oldukça yüksekti.

Avrupa Merkez Bankası toplantıda gösterge faiz oranını daha fazla düşürmeme kararı aldı ve yüzde 0,75’te bıraktı. Merkez Bankası’nın bu oranı daha fazla düşürmesi zaten beklenmiyordu, zira bundan yaklaşık bir ay kadar önce Banka, faizleri rekor düzeyde düşürmüştü. Yine de bu hamle, piyasaları rahatlatmaya yetmemişti.

O nedenle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin derinleşen Euro krizini dindirmek için yapacağı öneriler, merakla bekleniyordu. Mario Draghi, geçen hafta Londra'da "Avrupa Merkez Bankası Euro'yu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır" demişti. Bu açıklama piyasaları rahatlatmış ve İtalya ve İspanya gibi borç yükü ağır Euro ülkelerinde Avrupa Merkez Bankası’nın büyük miktarda devlet tahvili satın alacağı umudunu güçlendirmişti.

'Euro’dan geriye dönüş yok'

Ancak Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin Frankfurt’taki toplantının ardından yaptığı açıklama, bu beklentileri boşa çıkardı. Zira Draghi, Merkez Bankası’nın borç krizine müdahalesine bir somutluk getirmedi ve şunları kaydetti: “Birçok Euro ülkesinin faizi artıran risk payının büyük olması ve malî bölünmüşlük, verimli bir para politikasının hayata geçirilmesini engelliyor. Euro Bölgesi'ndeki kimi ülkelerin tahvil satşlarında belirlenen maliyet risk oranı kabul edilemez ölçüde. Bunlarla sağlam yöntemler ile başa çıkılması gerekiyor. Euro’dan geriye dönüş yoktur.”

Fakat Merkez Bankası’nın Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile birlikte borçlu ülkeleri desteklemek istediğini belirten Draghi, kurumun bağımsızlığını muhafaza ederek piyasalara müdahaleye hazır olduğunu kaydetti. Draghi, "Avrupa Merkez Bankası'nın Direktörler Heyeti, kapasitesi elverdiği ölçüde fiyat istikrarını orta vadede güvenceye almak için, kurumun bağımsızlığını muhafaza ederek piyasalara yeterli ölçüde doğrudan müdahale edebilir" diye konuştu.

Uzmanlara göre bu demek oluyor ki, Avrupa Merkez Bankası devlet tahvilleri satın alabilir. Ancak bunu yapıp yapmayacağı veya ne zaman yapacağını Draghi konuşmasında açık bıraktı. Draghi, öncelikle devletlerin piyasaları rahatlatmak için gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti. Mario Draghi, Merkez Bankası’nın otomatik olarak devreye girmeyeceğini, kurumun bağımsız olarak karar vereceğini ifade etti.

'Enflasyon baskısı ortaya çıkabilir'

Draghi, Avrupa İstikrar Mekanizması’ndan devlet tahvilleri satın alınmasına ne kadar bütçe ayrılacağı sorularını ise “makul ölçülerde” diyerek yanıtladı ve şöyle devam etti: “Avrupa Merkez Bankası, para politikasının gerektiği gibi işlemesi için sıra dışı önlemler almaya devam edilebilir. Bu konuya ilişkin planları önümüzdeki haftalarda hazırlayacağız.”

Avrupa Merkez Bankası şimdiye dek borç krizindeki ülkelerin devlet tahvillerine yaklaşık 211 milyar euro yatırımda bulundu. Ancak bahar aylarından bu yana ara verilen bu uygulama, birçok ekonomist tarafından eleştiriliyor.

Alman Bankalar Birliği ise Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alması fikrini destekliyor. Birliğin Başkanı Michael Kemer, ancak bu durumun acil bir müdahale olabileceğini ve kesinlikle daimi hale gelmemesi gerektiğini belirtiyor. Kemer’e göre aksi taktirde enflasyon baskısı ortaya çıkabilir.

(Deutsche Welle Türkçe)