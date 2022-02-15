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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' tahmini

"Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetleri gibi etkenlerin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor"

15 Şubat 2022 00:20

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyondaki artışın enerji fiyatlarından kaynaklandığını ve yakın gelecekte enflasyonun yüksek kalacağını belirtti.

lagardeecbavrupamerkez bankası
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