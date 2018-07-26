Avrupa Merkez Bankası, faizlerde değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda beklendiği üzere faizlerde değişikliğe gitmedi. Toplantının ardından Euro, dolar karşısında güçsüz seyrini korudu.

Avrupa tahvilleri, AMB'nin açıklamasının ardından euro ile birlikte geriledi. Euro, AMB Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasıyla kazanç ve kayıplar arasında dalgalandı.

AMB'nin açıklamasında varlık alımlarının Aralık ayında bitirilmesi ve faiz oranlarını en azından 2019 yazına kadar değiştirmeme planı teyit edildi. Küresel büyüme risklerinin büyük ölçüde dengeli olduğu ifade edildi.

Euro/Dolar paritesi, TSİ 16:00'da yüzde 0.27 ekside 1.1697 seviyesinden işlem gördü. Almanya'da 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 1.2 baz puan artarak yüzde 0.402 oldu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.28 artarak 1,174.88 puan oldu.