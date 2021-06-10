T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, faizi ve varlık alım programını değiştirmedi

10 Haziran 2021 16:20

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmedi. ECB, varlık alım programını da korurken alımların Mart 2022'ye kadar devam edeceği mesajını verdi.

ECB, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirilmeyeceği yönündeydi.

Dünya'nın haberine göre; ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB Yönetim Kurulu enflasyon görünümünün yüzde 2 düzeyine yeterince yakın ancak bunun altında bir seviyeye güçlü bir şekilde yakınlaştığını görene kadar faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediğini açıkladı.

ECB, 1,85 trilyon Euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da COVID-19 krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, çerçevesinde varlık alımlarının ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor.

Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.

ECBAvrupa Merkez Bankasıfaizfaiz kararı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24