Avrupa Merkez Bankası, faizi ve varlık alım programını değiştirmedi

ECB, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirilmeyeceği yönündeydi.

Dünya'nın haberine göre; ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB Yönetim Kurulu enflasyon görünümünün yüzde 2 düzeyine yeterince yakın ancak bunun altında bir seviyeye güçlü bir şekilde yakınlaştığını görene kadar faiz oranlarının mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediğini açıkladı.

ECB, 1,85 trilyon Euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da COVID-19 krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, çerçevesinde varlık alımlarının ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor.

Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.