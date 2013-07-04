Avrupa Merkez Bankası faiz oranında değişiklik yapmadı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalacağını, genişlemeci para politikasının gerektiği kadar devam ettirileceğini söyledi.

Bugün Frankfurt'ta yapılan toplantının ardından Merkez Bankası, faiz oranlarını tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 0,5 seviyesinde tutmaya karar verdi.

Mario Draghi, yatırımcıların uzun vadeli tahvil faizlerini yükselttiklerini ve bunun ekonomiye tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Portekiz endişesi

Avrupa Merkez Bankası'nın kararı, Portekiz'de hükümetin iki bakanının istifasıyla başlayan siyasî krizin yarattığı endişeler devam ederken geldi.

Portekiz'in 10 yıl vadeli tahvillerinin faizinin dün Kasım ayından bu yana ilk kez yüzde 8 seviyesini aşmıştı.

Mario Draghi toplantı sonrası yaptığı konuşmasında, "Ekonomi 2013 yılında istikrar kazanmalı ve büyümeli" dedi.

Draghi "Euro Bölgesi'nde mevcut fiyat baskılarının orta vadede baskı altında kalması bekleniyor. Son güven verileri, düşük seviyelerden yukarı doğru bazı iyileşmeler olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

Euro düştü

Merkez Bankası Başkanı Draghi, bugünkü toplantıda, faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunu detaylı şekilde tartıştıklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarında yeniden kesintiye gidebileceği ihtimali, Euro'nun değerinin düşmesine neden oldu.

Avrupa hisse senetleri ise, Draghi'nin, faiz oranlarının uzun bir süre daha düşük kalacağını söylemesi ve Portekiz'de siyasî liderlerin, koalisyonun sürmesi için temaslarda bulunması ile birlikte, iki ayı aşkın sürenin en hızlı yükselişini gösterdi.

Banka 2011 yılında yüzde 1,50 olan faizleri aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında 25'er baz puan, 2012 yılı Temmuz ayında 25 baz puan, bu yılın Mayıs ayında da 25 baz puan indirerek bugünkü seviyesine çekmişti.

BBC Türkçe