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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını değiştirmedi

11 Mart 2021 16:35

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında beklendiği gibi bir değişikliğe gitmedi. ECB, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verdi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını -yüzde 0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler de iki faiz oranında değişiklik beklemiyorlardı.

ECB, 1,85 trilyon Euro büyüklüğündeki PEPP ile varlık alımlarını 2022 yılı Mart ayı sonuna kadar ya da koronavirüs krizi sona erene kadar devam ettireceğini belirtti. Banka, gelecek çeyrek PEPP çerçevesinde varlık alımlarının yılın ilk ayına göre ciddi şekilde daha yüksek hızla gerçekleşmesini bekliyor.

Açıklamada, "Varlık alımları piyasa ve finansman şartlarında bir sıkılaşmayı önleme görüşü çerçevesinde esnek şekilde yapılacak" denildi.

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